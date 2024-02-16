ПСЖ рассматривает нападающего Наполи на замену Мбаппе

Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не будет продлевать контракт и покинет клуб летом 2024 года.

Из-за этого, парижанам нужен новый звездный футболист на замену Килиану. Как сообщает Николо Скира, ПСЖ рассматривает кандидатуру Виктора Осимхена, как нового нападающего в команде. У него в контракте прописана клаусула в размере 150 миллионов.

К слову, зимой нигерийский нападающий продлил контракт с Наполи до лета 2026 года. Но после этого форвард неоднократно давал понять, что хочет сменить клуб по окончании сезона. В нынешнем сезоне нигериец забил восемь голов в 18 матчах за неаполитанцев.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 110 миллионов евро, а его покупка у французского Лилля в сентябре 2020 года обошлась Наполи в 75 миллионов.

Напомним, что как сообщает Relevo, на Мбаппе никак не подействовали финансовые аргументы, которые приводил катарский владелец клуба. Мбаппе дал понять, что его решение мотивировано не деньгами, а желанием испытать свои силы в более сильной лиге и команде.