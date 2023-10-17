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Отбор Евро 2024, группы G и H. Ничья Литвы и Венгрии, Дания с трудом побеждает Сан-Марино

Новости футбола Сегодня, 16:57
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Отбор Евро 2024, группы G и H. Ничья Литвы и Венгрии, Дания с трудом побеждает Сан-Марино Фото: irishfa.com / Автор неизвестен

Во вторник, 17 октября, состоялись матчи квалификации на Евро 2024 в группах G и H.

В группе G Сербия обыграла в важном матче Черногорию - прямого конкурента за выход в финальную стадию турнира. Главной звездой матча стал Александар Митрович: на счету нападающего Аль-Хиляля два гола и ассист на Тадича. Сербы ответили только голом Йоветича.

В параллельной игре лидер группы, Венгрия, сенсационно потеряла очки в Литве: литовцы по ходу матча вели 2:0, однако во втором тайме фаворит игры забил два гола и согласился на ничью.

Сербия - Черногория 3:1
Голы: Митрович 9, Митрович 73, Тадич 77 - Йоветич 36

Литва - Венгрия 2:2
Голы: Черных 20, Ширвис 36 - Собослай 67 (пен.), Варга 82

В группе H все матчи завершились победой одной из команд с разницей в один гол. В ранней игре Казахстан победил на выезде Финляндию.

Позже Словения со счетом 1:0 обыграла Северную Ирландию: быстрый гол Гнезды стал единственным в игре.

Наибольшая драма была в матче между Сан-Марино и Данией. Аутсайдер европейского футбола проигрывал 0:1, но смог отыграться. Однако результат 1:1 продержался всего девять минут: датчане оперативно забили второй гол и выиграли матч.

Северная Ирландия - Словения 0:1
Гол: Гнезда 5

Сан-Марино - Дания 1:2
Голы: Голинуччи 61 - Хойлунд 42, Поульсен 70

Ранее мы сообщали о результатах в группе C, где Англия принимала Италию, а Украина встречалась с Мальтой.

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Lithuania Венгрия Сан-Марино Дания Сербия Северная Ирландия Словения Чемпионат Европы
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