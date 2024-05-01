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Боруссия Дортмунд – ПСЖ. Ориентировочные составы и последние новости

Новости футбола Сегодня, 03:59
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Боруссия Дортмунд – ПСЖ. Ориентировочные составы и последние новости supersport.com

Сегодня, 1 мая, Боруссия в Дортмунде сыграет против ПСЖ в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Dailysports приготовил для вас последние новости по матчу, а также ориентировочные составы команд.

11 лет – ровно столько фанаты Боруссии Дортмунд ждали появления своей команды на стадии полуфинала Лиги чемпионов. Тогда команда Юргена Клоппа переиграла Реал Мадрид и вышла в финал, где в итоге уступила Баварии 1:2. Интересно, что в том году, как и в этом, решающий матч принимал легендарный Уэмбли.

Фактически, Боруссия Дортмунд продолжает борьбу только в Лиге чемпионов. Последнее поражение от РБ Лейпциг в Бундеслиге практически лишило команду Эдина Терзича шансов на финиш в топ-4. Однако, благодаря успешному выступлению немецких команд в этом сезоне еврокубков, Бундеслига получит право делегировать в следующий розыгрыш Лиги чемпионов 5 команд, а не 4.

В матче с Лейпцигом незначительную травму получил центральный защитник Матс Хуммельс, но он присутствовал на вчерашней тренировке, и ожидается, что сегодня ветеран клуба выйдет в стартовом составе.

Под вопросом находится участие нападающего Дониэлла Малена, который пропускал последние матчи их-за травмы внутренней поверхности бедра. Он возобновил тренировки, но сыграть с первых минут точно не готов. То же самое касается форварда Себастьяна Аллера.

Абсолютно точно матч пропустит левый защитник Реми Бенсебаини, для которого этот сезон закончен из-за травмы колена.

ПСЖ на выходных официально выиграл свой 12-й титул чемпионов Франции. Парижане могли снимать все вопросы в матче против Гавра, но сыграли вничью 3:3, но на следующий день Монако проиграл Лиону (2:3) и лишился теоретических шансов догнать ПСЖ.

В последних матчах Лиги 1 Луис Энрике активно использует ротацию, что позволяет команде избегать травм основных футболистов. В матче против Боруссии Дортмунд парижский клуб может выставить свой сильнейший состав.

Что говорили тренеры перед игрой

Эдин Терзич

"Мы плохо сыграли против ПСЖ в гостевом матче группового этапа, но во второй встрече адаптировались и были ближе к победе. Как остановить ПСЖ, непростой вопрос. Я думаю, что каждый соперник хочет закрыть Килиана Мбаппе, но это не всегда получается. Мы должны быть готовы ко всему".

Луис Энрике

"До конца сезона остался месяц, и мы еще можем выиграть все четыре турнира; мы должны хорошо справляться со своими эмоциями и не воспринимать давление как угрозу. Это прекрасно - насладиться особенным матчем на уникальном стадионе и получить возможность выйти в финал для наших болельщиков. Это будет отличное шоу! Благодаря нашей способности занимать позиции в штрафной соперника может быть забито много голов".

Ориентировочный состав Боруссии Дортмунд

  • Кобель; Райерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен; Забитцер, Джан; Санчо, Брандт, Адейеми; Фюллькруг

Ориентировочный состав ПСЖ

  • Доннарумма; Хакими, Эрнандес, Маркиньос, Нуну Мендеш; Витинья, Фабиан Руис, Заир-Эмери; Дембеле, Мбаппе, Барколя

Начало матча в 21:00 по центральноевропейскому времени.

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