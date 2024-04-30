EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Боруссия Дортмунд – ПСЖ прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Боруссия Дортмунд – ПСЖ прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Боруссия Д - ПСЖ прогноз Фото: https://twitter.com/BVB
Боруссия Д Боруссия Д
Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Боруссия Д - ПСЖ
Завершен
1 : 0
Международные, Dortmund, Сигнал Идуна Парк
ПСЖ ПСЖ
Никлас Фюллькруг
36’
Обзор Детали матча Составы H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.78
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

В первом матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд на домашнем поле примет ПСЖ. Матч состоится в среду, 1 мая, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили прогноз на этот матч.

Боруссия Дортмунд

Шмели провели очень хорошо групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА. Они играли в одной группе с ПСЖ, Миланом и Ньюкаслом Юнайтедом. Боруссия набрала 11 очков в шести матчах и на три балла обошла как раз Парижан и Милан. В 1/8 финала Лиги Чемпионов Шмели получили в соперники ПСВ. Первый матч, который прошел в Нидерландах, завершился ничьей 1:1, а уже в ответном матче Дортмунд одержал убедительную победу 2:0 и с общим счетом 3:1 прошли в четвертьфинал.

В 1/4 Боруссию ждал Атлетико Мадрид. Матч между этими командами получился интересным. Первая игра в Мадрид и завершилась минимальной победой Матрасников 2:1, а уже в Германии Боруссия победила 4:2 и смогла героически выйти в полуфинал. На этой стадии Шмелей ждет ПСЖ. Что касается игровой формы, то из последних пяти матчей команда Эдина Терзича два выиграла, два раза проиграла и раз сыграла вничью – не очень стабильные результаты.

ПСЖ

Парижане, как мы знаем, также играли в одной группе с Боруссией Дортмунд. За шесть матчей они набрали восемь очков и только по дополнительным показателям обошли Милан и смогли пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА. На первой стадии Парижане встретились против команды Реал Сосьедад. Они спокойно одолели своего соперника по сумме двух матчей – 4:1. В четвертьфинале ПСЖ ждал настоящий вызов – Барселона.

В первой игре на Парк де Френс каталонцы неожиданно обыграли французскую команду со счетом 3:2. В ответном матче Барса также первой отличилась забитым мячом, но затем центральный защитник получил красную карточку и ПСЖ воспользовался этим шансом. Парижане забили четыре гола и со счетом 6:4 вышли в полуфинал. У ПСЖ несколько лучше ситуация с игровой формой, ведь в предыдущих пяти матчах они раз проиграли, раз сыграли вничью и трижды победили.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В последнем очном матче, прошедшем как раз на стадионе Боруссии Дортмунд, был зафиксирован счетом 1:1.
  • ПСЖ в последних 11 выездных матчах одержали десять побед. Кроме того, они забивают минимум один гол в последних пяти матчах в гостях.
  • В турнире команда Боруссия Дортмунд в среднем забивает 2 гола за игру, пропуская 1.1. ПСЖ забивает 2.4, пропускает 1.

Боруссия Дортмунд – ПСЖ прогноз

Очень важный матч, ведь это полуфинал Лиги Чемпионов УЕФА, и Боруссия, и ПСЖ точно захотят получить какое-то преимущество в этой игре, перед ответным матчем. Трудно сказать, кто является большим фаворитом и кто одержит победу, но, по-моему, матч получится голевым. Моя ставка – тотал матча более трех голов с коэффициентом 1,78.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.78
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Бостон Селтикс - Майами Хит прогноз НБА Сегодня, 19:30 Бостон Селтикс – Майами Хит прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Бостон Селтикс Коэф.: 1.71 Майами Хит Рекомендуем 1хБет
Универсидад Католика - Барселона прогноз Серия А Эквадор Сегодня, 20:00 Универсидад Католика - СК Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Универсидад Католика Коэф.: 1.67 Барселона Сделать ставку 1хБет
Монтеррей - Коламбус Крю прогноз Лига чемпионов КОНКАКАФ Сегодня, 22:15 Монтеррей – Коламбус Крю прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Монтеррей Коэф.: 1.6 Коламбус Крю Сделать ставку 1хБет
Погонь Шецин - Висла Краков прогноз Кубок Польши 02 мая 2024, 10:00 Погонь – Висла прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Погонь Шецин Коэф.: 1.77 Висла Краков Рекомендуем Мелбет
Олимпиакос - Барселона прогноз Евролига 02 мая 2024, 11:45 Олимпиакос — Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Олимпиакос Коэф.: 1.62 Барселона Сделать ставку Лайнбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 17:43 Стала известна первая полуфинальная пара теннисного турнира в Мадриде Новости футбола Сегодня, 17:24 Ударное выступление Санчо. Оценки игрков за матч Боруссия Дортмунд - ПСЖ Новости снукера Сегодня, 17:15 Падение титанов. O'Салливан и остальные топ-10 покинули ЧМ по снукеру до полуфиналов Новости футбола Сегодня, 16:57 Боруссия Дортмунд забирает у ПСЖ первый матч полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА Новости снукера Сегодня, 16:57 Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей Новости футбола Сегодня, 16:45 Марсель - Аталанта: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА Новости баскетбола Сегодня, 16:44 Плей-офф Евролиги: определился первый участник финала четырех Новости футбола Сегодня, 16:20 Защитник ПСЖ не смог продолжить матч с Боруссией из-за травмы Новости футбола Сегодня, 15:59 Дубль Роналду помог выйти Ан-Насру в финал Кубка Саудовской Аравии Новости тенниса Сегодня, 15:53 Определилась вторая полуфинальная пара теннисного турнира WTA1000 в Мадриде
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Майами Хит прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол Сегодня Универсидад Католика - СК Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол Сегодня Монтеррей – Коламбус Крю прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Погонь – Висла прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Баскетбол 02 мая 2024 Олимпиакос — Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Замалек – Национальный Банк Египта прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 Футбол 02 мая 2024 Модерн Фьюче – Аль-Гаиш прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Црвена Звезда – Бачка-Топола прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Кайзер Чифс – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Челси – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года от Сергея Коваля