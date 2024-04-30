Боруссия Дортмунд – ПСЖ прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.78 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В первом матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд на домашнем поле примет ПСЖ. Матч состоится в среду, 1 мая, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили прогноз на этот матч.

Боруссия Дортмунд

Шмели провели очень хорошо групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА. Они играли в одной группе с ПСЖ, Миланом и Ньюкаслом Юнайтедом. Боруссия набрала 11 очков в шести матчах и на три балла обошла как раз Парижан и Милан. В 1/8 финала Лиги Чемпионов Шмели получили в соперники ПСВ. Первый матч, который прошел в Нидерландах, завершился ничьей 1:1, а уже в ответном матче Дортмунд одержал убедительную победу 2:0 и с общим счетом 3:1 прошли в четвертьфинал.

В 1/4 Боруссию ждал Атлетико Мадрид. Матч между этими командами получился интересным. Первая игра в Мадрид и завершилась минимальной победой Матрасников 2:1, а уже в Германии Боруссия победила 4:2 и смогла героически выйти в полуфинал. На этой стадии Шмелей ждет ПСЖ. Что касается игровой формы, то из последних пяти матчей команда Эдина Терзича два выиграла, два раза проиграла и раз сыграла вничью – не очень стабильные результаты.

ПСЖ

Парижане, как мы знаем, также играли в одной группе с Боруссией Дортмунд. За шесть матчей они набрали восемь очков и только по дополнительным показателям обошли Милан и смогли пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА. На первой стадии Парижане встретились против команды Реал Сосьедад. Они спокойно одолели своего соперника по сумме двух матчей – 4:1. В четвертьфинале ПСЖ ждал настоящий вызов – Барселона.

В первой игре на Парк де Френс каталонцы неожиданно обыграли французскую команду со счетом 3:2. В ответном матче Барса также первой отличилась забитым мячом, но затем центральный защитник получил красную карточку и ПСЖ воспользовался этим шансом. Парижане забили четыре гола и со счетом 6:4 вышли в полуфинал. У ПСЖ несколько лучше ситуация с игровой формой, ведь в предыдущих пяти матчах они раз проиграли, раз сыграли вничью и трижды победили.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В последнем очном матче, прошедшем как раз на стадионе Боруссии Дортмунд, был зафиксирован счетом 1:1.

ПСЖ в последних 11 выездных матчах одержали десять побед. Кроме того, они забивают минимум один гол в последних пяти матчах в гостях.

В турнире команда Боруссия Дортмунд в среднем забивает 2 гола за игру, пропуская 1.1. ПСЖ забивает 2.4, пропускает 1.

Боруссия Дортмунд – ПСЖ прогноз

Очень важный матч, ведь это полуфинал Лиги Чемпионов УЕФА, и Боруссия, и ПСЖ точно захотят получить какое-то преимущество в этой игре, перед ответным матчем. Трудно сказать, кто является большим фаворитом и кто одержит победу, но, по-моему, матч получится голевым. Моя ставка – тотал матча более трех голов с коэффициентом 1,78.

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