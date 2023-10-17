Квалификация на Чемпионат Европы-2024: волевые победы Англии и Украины в группе С

В группе C прошли матчи восьмого тура отбора на Чемпионат Европы-2024. Англия на стадионе "Уэмбли" принимала Италию, а Украина отправилась в гостевой матч на Мальту.

Англия - Италия - 3:1

Итальянцы быстро вышли вперед, на 15-й минуте Джанлука Смамакка открыл счет. Англия пыталась ответить своим голом еще в первом тайме, и это ей удалось. На 32-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти.

После перерыва хозяева вышли вперед. Маркус Рэшфорд забил на 57-й минуте. Итальянецам нужно было забивать, но они не смогли создать какую-либо угрозу у ворот соперника. Англия, в свою очередь, оборонялась и успешно контратаковала команду Спалетти. Гарри Кейн оформил дубль и установил окончательный счет - 3:1.

Мальта - Украина 1:3

Украина считалась явным фаворитом матча, но именно мальтийцы вышли вперед в начале игры. Мбонг перекинул вратаря украинской команды на 12-й минуте. Однако ближе к концу первого тайма Украина ответила двумя забитыми голами за пять минут. На 38-й минуте помог гол Камензули, а на 43-й Довбик реализовал пенальти.

После перерыва мальтийцы имели несколько шансов отыграться, но Украина удерживала контроль над матчем и отвечала своими опасными атаками. На 85-й минуте Михаил Мудрик забил третий гол для Украины и помог своей сборной одержать победу в матче.

Сборная Англии набирает 16 очков и обеспечивает себе место на Чемпионате Европы. Украина после семи матчей имеет 13 очков и занимает второе место в группе. Италия остается с десятью очками, но у нее есть игра в запасе.