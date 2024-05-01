Переход после лайка в соцсети? Известный инсайдер развеял надежды фанатов Ливерпуля
В последнее время защитник Айнтрахта Виллиан Пачо был связан с переходом в Ливерпуль, а надежды фанатов «красных» подогрел факт, что игрок в соцсети поставил лайк публикации о том, что его вероятным наставником станет Арне Слот. Но, Фабрицио Романо сохраняет спокойствие.
Как считает инсайдер, активность в социальных сетях в этом вопросе ни на что не влияет, так как Ливерпуль ещё не определил приоритетный вариант для усиления центры обороны:
«Также по Ливерпулю - я хотел уточнить кое-что по Пачо, так как некоторые болельщики заметили, что он лайкнул мой пост в Instagram об Арне Слоте.
Честно говоря, я бы не стал судить о подобной активности в социальных сетях при обсуждении трансферов. Ливерпуль хочет подписать важного центрального защитника этим летом, но главная цель еще не определена, и менеджер также будет вовлечен в обсуждение».