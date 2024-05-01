Переход после лайка в соцсети? Известный инсайдер развеял надежды фанатов Ливерпуля

В последнее время защитник Айнтрахта Виллиан Пачо был связан с переходом в Ливерпуль, а надежды фанатов «красных» подогрел факт, что игрок в соцсети поставил лайк публикации о том, что его вероятным наставником станет Арне Слот. Но, Фабрицио Романо сохраняет спокойствие.

Как считает инсайдер, активность в социальных сетях в этом вопросе ни на что не влияет, так как Ливерпуль ещё не определил приоритетный вариант для усиления центры обороны: