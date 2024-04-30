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Роял АМ – Суперспорт Юнайтед прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Роял АМ - Суперспорт Юнайтед прогноз Фото: https://twitter.com/RAMFC_sa
Роял АМ Роял АМ
Премьер-лига ЮАР Сегодня, 13:30 Роял АМ - Суперспорт Юнайтед
Завершен
0 : 1
Южно-Африканская Республика,
Суперспорт Юнайтед Суперспорт Юнайтед
87’
Bradley Grobler
Обзор Детали матча H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Индивидуальный тотал Роял АМ больше 0,5
Коэф.: 1.51
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В среду, 1 мая, пройдет еще один матч 27-го тура Премьер-лиги ЮАР между командами Роял АМ и Суперспорт Юнайтед. Игра начнется в 19:30 по центральноевропейскому времени, а эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Роял АМ

Сейчас команда расположена в нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги ЮАР, в 25 турах они набрали 29 очков. Отрыв от зоны вылета достаточно комфортный - девять очков, но расслабляться явно нельзя, ведь до конца чемпионата еще пять матчей. Однако, в случае победы, Роял АМ поднимется на несколько позиций вверх и может прыгнуть на десятую строчку. Если говорить об игровой форме, то в Роял АМ последние пять матчей состоят не очень удачно: победа, ничья и три поражения.

Суперспорт Юнайтед

Команда идет выше Рояла АМ, сейчас Суперспорт Юнайтед занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги ЮАР. В 25 матчах чемпионата они набрали 35 очков, что на восемь баллов меньше, чем у третьей команды лиги, а разница между Юнайтед и четвертой строчкой - четыре балла. Также стоит отметить, что отрыв от ближайшего преследователя всего два балла, думаю Суперспорт явно не захочет терять свои позиции. Однако в последних пяти матчах они показывают очень плохие результаты: одно ничье и четыре поражения. В таких обстоятельствах трудно будет продолжать борьбу за тройку.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Премьер-лиги ЮАР Суперспорт Юнайтед выиграл Роял АМ со счетом 3:1.
  • Суперспорт Юнайтед не может выиграть уже в шести матчах подряд. Кроме того, они пропускают минимум один гол уже в 28 матчах подряд.
  • Роял АМ забивает команде Суперспорт Юнайтед уже в 12 играх в ряд.

Роял АМ – Суперспорт Юнайтед прогноз

Достаточно сложный матч для обеих команд. Суперспорт Юнайтед идет выше соперника, но в последнее время они не демонстрируют хороших результатов, поэтому нельзя назвать их фаворитами. Однако они пропускают уже 28 игр, поэтому мне кажется, что Роял АМ сможет также забить. Моя ставка – индивидуальный тотал Роял АМ более 0,5 с коэффициентом 1,51.

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Прогноз на матч Индивидуальный тотал Роял АМ больше 0,5
Коэф.: 1.51
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