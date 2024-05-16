"Наш подход был достаточно профессиональным", - главный тренер Челси о победе над Брайтоном

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды в матче над Брайтоном.

По словам аргентинского тренера, подход Синих был достаточно профессиональным, учитывая сложность матча. Почеттино похвалил игроков и заявил, что очень рад трем очкам.

"Хочу отдать должное своим игрокам. Я очень рад этим трем очкам, ведь они ставят нас в очень выгодную позицию перед последним туром. В последнем туре у нас есть шанс обеспечить себе еврокубки", - сказал Маурисио.

Почеттино добавил, что сейчас Челси улучшил свою игру и результаты. Он отметил, что все еще нужно время, но они с командой работают и сохраняют позитив.

Напомним, что Челси одержал убедительную победу над Брайтоном в рамках перенесенного 34 тура Премьер-лиги. Синие имеют в активе 60 очков, что на три балла больше, чем у ближайших преследователей, и занимают шестое место в таблице.