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"Наш подход был достаточно профессиональным", - главный тренер Челси о победе над Брайтоном

Новости футбола Сегодня, 02:13
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
"Наш подход был достаточно профессиональным", - главный тренер Челси о победе над Брайтоном Фото: https://twitter.com/FabrizioRomano

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды в матче над Брайтоном.

По словам аргентинского тренера, подход Синих был достаточно профессиональным, учитывая сложность матча. Почеттино похвалил игроков и заявил, что очень рад трем очкам.

"Хочу отдать должное своим игрокам. Я очень рад этим трем очкам, ведь они ставят нас в очень выгодную позицию перед последним туром. В последнем туре у нас есть шанс обеспечить себе еврокубки", - сказал Маурисио.

Почеттино добавил, что сейчас Челси улучшил свою игру и результаты. Он отметил, что все еще нужно время, но они с командой работают и сохраняют позитив.

Напомним, что Челси одержал убедительную победу над Брайтоном в рамках перенесенного 34 тура Премьер-лиги. Синие имеют в активе 60 очков, что на три балла больше, чем у ближайших преследователей, и занимают шестое место в таблице.

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