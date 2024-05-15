Лас-Пальмас – Бетис прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.82 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

16 мая, в рамках 36 тура Ла Лиги свою встречу проведут Лас-Пальмас – Бетис. Прогноз на матч упомянутых клубов составили эксперты Dailysports.

Лас-Пальмас

Новичок Ла Лиги практически справился с основной задачей на сезон, сохранить прописку в дивизионе. Команда идет 15-й в чемпионате, отрыв от зоны вылета составляет 5 очков, при этом есть игра в запасе. В последнем туре Лас-Пальмас уступил в гостях Мальорке со счетом 0:1, данное поражение стало восьмым подряд. Клуб в общей сложности не побеждает больше трехмесяцев или 11 встреч кряду, за это время удалось набрать всего два очка.

До этого большого спада Лас-Пальмас имел репутацию крепкого середняка, который приятно удивлял. Было бы неплохо прервать неприятную серию в конце сезона, место в элите еще не гарантировано.

Бетис

«Зелено-белые» проводят не самый яркий сезон, сейчас команда активно включилась за место втоп-6 Примеры. В последнем туре Бетис обыграл на своем поле безнадежного аутсайдера Альмерию со счетом 3:2, серия без поражений достигла пяти матчей, за этот отрезок удалось набрать 13 очков.

Команда сумела подняться на шестую строчку, сумев обойти Реал Сосьедад на очко, разница между местами состоит в классе еврокубков, Лига Европы или Лига конференций. Бетис сейчас явно поймал кураж, поэтому способен выдать ударную концовку.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Очная встреча первого круга завершилась домашней победой Бетиса со счетом 1:0.

Лас-Пальмас не побеждает дома в пяти встречах подряд, 4 поражения и одна ничья.

Бетис играет в гостях с переменным успехом, 5 побед, 6 поражений и столько же ничьих.

Лас-Пальмас – Бетис Прогноз

Небольшими фаворитами в данном противостоянии обоснованно считаются гости, Бетис серьезно мотивирован, а также находится выше в турнирной таблице. Лас-Пальмас в плохой форме, но наверняка постарается прервать серию неудач. Ожидаем сложного и не самого зрелищного матча, проходимой выглядит ставка на тотал меньше 2,5 голов.

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