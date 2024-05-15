EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Лас-Пальмас – Бетис прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Лас-Пальмас – Бетис прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Лас-Пальмас - Бетис прогноз Фото: https://www.laliga.com/ Автор - неизвестен
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Ла Лига Испания 16 мая 2024, 13:30 Лас-Пальмас - Бетис
-
- : -
Испания, Las Palmas, Estadio de Gran Canaria
Бетис Бетис
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.82
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

16 мая, в рамках 36 тура Ла Лиги свою встречу проведут Лас-Пальмас – Бетис. Прогноз на матч упомянутых клубов составили эксперты Dailysports.

Лас-Пальмас

Новичок Ла Лиги практически справился с основной задачей на сезон, сохранить прописку в дивизионе. Команда идет 15-й в чемпионате, отрыв от зоны вылета составляет 5 очков, при этом есть игра в запасе. В последнем туре Лас-Пальмас уступил в гостях Мальорке со счетом 0:1, данное поражение стало восьмым подряд. Клуб в общей сложности не побеждает больше трехмесяцев или 11 встреч кряду, за это время удалось набрать всего два очка.

До этого большого спада Лас-Пальмас имел репутацию крепкого середняка, который приятно удивлял. Было бы неплохо прервать неприятную серию в конце сезона, место в элите еще не гарантировано.

Бетис

«Зелено-белые» проводят не самый яркий сезон, сейчас команда активно включилась за место втоп-6 Примеры. В последнем туре Бетис обыграл на своем поле безнадежного аутсайдера Альмерию со счетом 3:2, серия без поражений достигла пяти матчей, за этот отрезок удалось набрать 13 очков.

Команда сумела подняться на шестую строчку, сумев обойти Реал Сосьедад на очко, разница между местами состоит в классе еврокубков, Лига Европы или Лига конференций. Бетис сейчас явно поймал кураж, поэтому способен выдать ударную концовку.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Очная встреча первого круга завершилась домашней победой Бетиса со счетом 1:0.
  • Лас-Пальмас не побеждает дома в пяти встречах подряд, 4 поражения и одна ничья.
  • Бетис играет в гостях с переменным успехом, 5 побед, 6 поражений и столько же ничьих.

Лас-Пальмас – Бетис Прогноз

Небольшими фаворитами в данном противостоянии обоснованно считаются гости, Бетис серьезно мотивирован, а также находится выше в турнирной таблице. Лас-Пальмас в плохой форме, но наверняка постарается прервать серию неудач. Ожидаем сложного и не самого зрелищного матча, проходимой выглядит ставка на тотал меньше 2,5 голов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.82
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс прогноз НБА Сегодня, 19:00 Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Бостон Селтикс Коэф.: 1.77 Кливленд Кавальерс Рекомендуем 1хБет
Birmingham Legion - Чарлестон Баттери прогноз Чемпионшип ЮСЛ США Сегодня, 20:00 Бирмингем – Чарльстон прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Birmingham Legion Коэф.: 1.67 Чарлестон Баттери Сделать ставку Мелбет
Оклахома Тандер - Даллас Маверикс прогноз НБА Сегодня, 20:30 Оклахома Тандер — Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Оклахома Тандер Коэф.: 1.63 Даллас Маверикс Сделать ставку Лайнбет
Стефанос Циципас - Николас Харри прогноз ATP Rome 2024 16 мая 2024, 06:00 Стефанос Циципас – Николас Харри прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Стефанос Циципас Коэф.: 1.65 Николас Харри Рекомендуем 1хБет
Казахстан - Швеция прогноз Чемпионат Мира 16 мая 2024, 09:20 Казахстан – Швеция прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Казахстан Коэф.: Швеция
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости хоккея Сегодня, 17:34 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости тенниса Сегодня, 17:19 Стала известна первая полуфинальная пара Мастерс Рима среди мужчин Новости футбола Сегодня, 17:02 Ювентус минимально обыграл Аталанту и стал победителем Кубка Италии Новости футбола Сегодня, 16:57 Выстрел Диалло. Манчестер Юнайтед обыграл Ньюкасл в матче с пятью голами Новости футбола Сегодня, 16:52 Челси убедительно обыграл Брайтон и поднялся на шестое место Новости футбола Сегодня, 16:29 Селтик снова выиграл Чемпионат Шотландии Новости футбола Сегодня, 16:12 Хави отреагировал на слухи об уходе ключевого защитника из клуба Новости футбола Сегодня, 15:41 Вингер Челси не смог продолжить матч против Брайтона. Что случилось? Новости автоспорта Сегодня, 15:29 Гран-при Эмилии-Романьи 2024: дата, время и где смотреть гонку Формулы 1 Новости футбола Сегодня, 15:09 Звезде Реала Мадрида предлагают поехать на Евро-2024 в необычном статусе
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол Сегодня Бирмингем – Чарльстон прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Оклахома Тандер — Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Теннис 16 мая 2024 Стефанос Циципас – Николас Харри прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей 16 мая 2024 Казахстан – Швеция прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей 16 мая 2024 Финляндия – Австрия прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол 16 мая 2024 Национальный банк Египта – Аль-Масри прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол 16 мая 2024 ЕНППИ – Фьючер прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей 16 мая 2024 Канада – Норвегия прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей 16 мая 2024 США – Франция прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года