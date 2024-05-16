Будущий игрок Реал Мадрида получил тяжелую травму в матче Кубка Либертадорес

Юный нападающий команды Палмейрас Фелипе Эндрик получил травму матче Кубка Либертадорес против команды Индепендьенте дель Валье.

Первый тайм этого матча завершился убедительным преимуществом команды Палмейрас - 2:0. Однако, на старте второго тайма для бразильской команды произошла очень неприятная вещь. На 60-й минуте матча юная звезда команды, Эндрик, вынужден был покинуть футбольное поле на носилках. Он получил травму, но пока, степень этого повреждения неизвестна.

Напомним, что Эндрик присоединился к академии Палмейрас в возрасте 11 лет. За 5 лет пребывания в молодежных командах клуба он сыграл 169 матчей и забил 165 голов. 21 июля 2022 года, когда Эндрику исполнилось 16 лет, он официально подписал контракт с Палмейрасом до 2025 года. 30 июля 2022 года Эндрик был зарегистрирован для участия в Кубке Либертадорес.

15 декабря 2022 года Реал Мадрид объявил о подписании с Эндриком контракта до 2027 года с опцией продления до 2030 года, который начнет действовать с июля 2024 года, когда ему исполнится 18 лет. Сумма трансфера составила 35 млн евро с учетом предусмотренных в будущем бонусов в размере еще 25 млн.