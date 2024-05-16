Бывшему капитану Непала по крикету отменили приговор за изнасилование

Игрок сборной Непала по крикету недавно получил восемь лет заключения за обвинение в изнасиловании. 18-летняя девушка обвиняла Сандипа Ламичхане.

Однако, как сообщили в газете Kathmandu Post, апелляционный суд отменил все обвинения и приговор бывшему капитану сборной Непала. Вскоре должен пройти Чемпионат мира по крикету T20. Сандип Ламичхане сможет принять участие в этом турнире, 23-летний игрок, который является самым известным крикетистом страны, в последний раз играл за сборную Непала в ноябре.

Напомним, что дело возбудили 21 августа, когда 17-летняя девушка обвинила 22-летнего игрока в крикет в изнасиловании. На тот момент, Ламичхан находился в Тринидаде и Тобаго, где выступал в Карибской премьер-лиге.

Полиция арестовала его 6 октября в аэропорту Трибхуван, что в городе Катманду, Непал. Первый приговор был вынесен районным судом Катманду и подлежал обжалованию представителями Ламичхане.