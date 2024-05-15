Стала известна первая полуфинальная пара Мастерс Рима среди мужчин

На турнире ATP1000 в Риме состоялись два четвертьфинальных матча. Табило встретился против Чжана, а Зверев сыграл против Фрица.

Табило довольно убедительно одолел своего соперника, на это ему понадобился один час и 26 минут. В первом сете он обыграл Чжана 6:3, а во втором - 6:4. Со счетом 2:0 чилийский теннисист стал первым полуфиналистом Мастерс Рима.

Во втором матч четвертьфинала Александр Зверев также без проблем разобрался со своим оппонентом - Тейлором Фрицем. Ситуация очень похожа на первый четвертьфинал. Первый сет завершился со счетом 6:4 в пользу немца, а второй - 6:3. В общем, матч длился один час и 27 минут.

Таким образом, мы имеем первую полуфинальную пару турнира ATP1000 в Риме. Александр Зверев сыграет против Алехандро Табило. Эта встреча состоится в пятницу, 17 мая.