Ювентус минимально обыграл Аталанту и стал победителем Кубка Италии

В среду, 15 мая, прошел финальный матч Кубка Италии. Аталанта и Ювентус разыграли между собой трофей.

Уже на старте матча Зебры смогли ошеломить Бергамасков. На четвертой минуте Душан Влахович открыл счет и вывел Юве вперед. В первой половине Аталанта больше владела мячом, но Ювентус очень надежно оборонялся и не давал соперникам много возможностей у своих ворот.

На второй тайм команды вышли при минимальном преимуществе туринцев. Они отдали мяч соперникам и ждали какую-то быструю атаку. Аталанта еще больше держала мяч в этой половине, но они не могли сделать самого важного - забить. Ювентус, в свою очередь, удвоил преимущество, но после повтора, второй гол Влаховича отменили из-за офсайда. Тем не менее, это не помешало Зебрам.

Ювентус удержал минимальное преимущество, добытое на четвертой минуте матча. Влахович приносит победу в Кубке Италии для туринской команды.

Кубок Италии. Финал

Аталанта - Ювентус

Голы: 0:1 - 4 Влахочив