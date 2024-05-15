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Ига Свентек – Кори Гауфф прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Ига Свентек - Кори Гауфф прогноз Фото: https://www.sport.pl/ Автор - Michel Euler
Ига Свентек Ига Свентек
WTA Rome 2024 16 мая 2024, 09:00 Ига Свентек - Кори Гауфф
Рим, Foro Italico
Кори Гауфф Кори Гауфф
Прогноз на матч Тотал больше 18,5
Коэф.: 1.83
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В первом полуфинале престижного турнира в Риме имеем битву с громкой афишей, речь идет о противостоянии Ига Свентек – Кори Гауфф, которые встретятся. Эксперты Dailysports подготовили свой вариант прогноза на данное противостояние.

Ига Свентек

Польская спортсменка в последние годы олицетворяет стабильность и высокий уровень тенниса. Недавно Свентек выиграла турнир в Мадриде, если учитывать и римские встречи, серия побед теннисистки достигла десяти матчей. Результаты выглядят впечатляюще, хотя так и должна играть первая ракетка мира.

В четвертьфинале ига не оставила шансов опытной американке Мэдисон Киз – 6:1, 6:3. На этом турнире полька пока не отдала ни одной партии, вполне привычная картина для теннисистки. В конце мая Свентек будет 23 года, она может себе сделать подарок, выиграв два турнира в этом месяце.

Кори Гауфф

Американская теннисистка очень рано пришла в профессиональный теннис, но в 20 лет она уже зрелая спортсменка, выигрывавшая шлем. Кори Гауфф занимает высокое третье место в мировом рейтинге, она способна показывать игру топ-уровня, хотя есть еще проблемы со стабильностью.

В Риме удалось пройти таких соперниц как: Френх, Кристиан, Бадоса и Чжэн. Нельзя сказать, что Гауфф была безупречна, были трудности против Бадосы, да и с румынкой Кристиан проиграла один сет под ноль. Американка умеет собираться в нужный момент, хотя Свентек для нее крайне неудобная соперница.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В очных противостояниях доминирует Свентек – 9:1, на грунте было три матча, все выиграла полька в двух сетах.
  • У Свентек 12 побед в 13 встречах на грунте в этом сезоне.
  • Гауфф выиграла 7 встреч из 9 на грунте.

Ига Свентек – Кори Гауфф Прогноз

Встречаются теннисистки из топ-3, так что стоит ожидать захватывающего тенниса высокого уровня. Свентек фаворит этой пары, с чем мы согласны, Гауфф сложно подобрать ключи к стилю игры польки. Рискнем предположить, что будет намек на борьбу, ставим на тотал больше 18,5 геймов.

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Прогноз на матч Тотал больше 18,5
Коэф.: 1.83
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