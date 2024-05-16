Интер Майами не смог обыграть Орландо Сити без Месси
Новости футбола Сегодня, 02:46
Фото: https://twitter.com/InterMiamiCF
Интер Майами провел 14 матч регулярного сезона МЛС. На этот раз их соперником стала команда Орландо Сити.
Эту игру пропускал аргентинский звездный футболист Лионель Месси из-за травмы. Игра прошла в довольно равной борьбе. Интер Майами больше владел мячом, но в атаке острее игроки Орландо Сити.
Несмотря на отсутствие Месси, Луиз Суарез, Серхио Бускетс и Жорди Альба сыграли в этой игре. Тем не менее, они не помогли Интер Майами победить. Игра завершилась вничью 0:0. Майами и дальше идет на первой строчке в Восточной конференции, в их активе 28 очков после 14 игр.
МЛС. Регулярный сезон
Орландо Сити - Интер Майами - 0:0
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