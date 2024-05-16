Интер Майами не смог обыграть Орландо Сити без Месси

Интер Майами провел 14 матч регулярного сезона МЛС. На этот раз их соперником стала команда Орландо Сити.

Эту игру пропускал аргентинский звездный футболист Лионель Месси из-за травмы. Игра прошла в довольно равной борьбе. Интер Майами больше владел мячом, но в атаке острее игроки Орландо Сити.

Несмотря на отсутствие Месси, Луиз Суарез, Серхио Бускетс и Жорди Альба сыграли в этой игре. Тем не менее, они не помогли Интер Майами победить. Игра завершилась вничью 0:0. Майами и дальше идет на первой строчке в Восточной конференции, в их активе 28 очков после 14 игр.

Points shared⚖️ & a clean sheet on the road ✅ pic.twitter.com/KqJ6ruSjkE — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 16, 2024

МЛС. Регулярный сезон

Орландо Сити - Интер Майами - 0:0