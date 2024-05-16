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Альмерия – Барселона. Ориентировочные составы и последние новости

Новости футбола Сегодня, 03:42
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Альмерия – Барселона. Ориентировочные составы и последние новости Альмерия – Барселона. Ориентировочные составы и последние новости

Одним из матчей, который закроет 36-ой тур испанской Ла Лиги, станет встреча в Альмерии между одноименной командой и Барселоной.

Для обеих команд сезон уже можно считать законченным. Альмерия давным-давно оформила вылет в Сегунду, а Барселона проиграла чемпионскую гонку и сейчас разве что ведет борьбу с Жироной за второе место чемпионата.

Альмерия на протяжении всего сезона не могла набрать оптимальную форму, о чем говорит факт, что вторую свою победу команда одержала только в 34-ом туре над Райо Вальекано (1:0). Барселона же в последних пяти матчах проиграла только своим соседям по турнирной таблице: мадридскому Реалу (2:3) и Жироне (2:4).

Своих соседей «блауграна» опережает на один балл, так что в случае победы над Альмерией подопечные Хави смогут дышать свободней в гонке за серебро, которая сейчас является стратегической для сине-гранатовых.

Как и Пепе Мел, так и Хави в данном матче смогут рассчитывать на более-менее оптимальный состав. В каждой команде имеется по трое травмированных игроков, которые пропустят данную встречу, а ещё по футболисту отстранены от матча ввиду дисциплинарных наказаний.

Главный тренер Барселоны призвал не допустить недооценку соперника и показать максимальную концентрацию:

«Если посмотреть на Альмерию, то они заслуживали большего. И теперь они могут позволить себе расслабиться, потому что им нечего терять. Они очень хорошо играли против некоторых из самых больших команд в этом соревновании и захотят победить дома, чтобы доставить радость своим болельщикам».

Ориентируясь на предыдущие матчи и заявление тренеров команд, коллектив Dailysports подготовил для вас ориентировочные составы на данную встречу.

Ориентировочный состав Альмерии

Луис Максимилиано – Центеллес, Монтес, Хуми, Пубилл – Пена, Гонсалес – Ембарба, Виера, Баптистао – Лозано

Ориентировочный состав Барселоны

Тер Штеген – Канселу, Кубарси, Араухо, Кунде – Кристенсен, Лопес, Педри – Рафинья, Левандовски, Ямал

Матч 36-го тура Ла Лиги Альмерия – Барселона пройдет 16 мая. Стартовый свисток на «Power House Stadium» прозвучит в 21:30 по центральноевропейскому времени.

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