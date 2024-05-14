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Главная Прогнозы Аль-Халидж – Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Аль-Халидж – Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Аль-Халидж - Аль-Иттихад прогноз DAZN
Аль-Халидж Аль-Халидж
Про-лига Саудовская Аравия 16 мая 2024, 14:00 Аль-Халидж - Аль-Иттихад
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Саудовская Аравия, Dammam, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Аль-Иттихад Аль-Иттихад
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.56
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В четверг, 16 мая, в матче 32-го тура Про-лиги Саудовской Аравии Аль-Иттихад на выезде сыграет против Аль-Халидж. Начало матча в 20:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Аль-Халидж

Аль-Халидж – команда, которая обладает одним из наиболее скромных бюджетов и составов в Про-лиге. Так что 11-е место, на котором эта команда идет после 31 тура, можно назвать серьезным успехом. В предыдущем туре Аль-Халидж финишировал совсем рядом с зоной вылета, на 14-м месте. Сейчас же он уже оторвался от зоны вылета на 8 очков за три тура до финиша сезона.

В марте Аль-Халидж выдал впечатляющую серию из 6 матчей без поражений подряд, но в последнее время игра команды значительно ухудшилась. Аль-Халидж в 5 предыдущих матчах набрал только 2 очка, а в последнем туре проиграл Аль-Вехда 1:2.

Аль-Иттихад

Аль-Иттихад, который в минувшем сезоне стал чемпионом Саудовской Аравии, терпит настоящее бедствие. “Тигры” занимают лишь пятое место, а отставание от третьей позиции составляет уже восемь очков.

На днях появилась информация, что Аль-Иттихад расстанется с главным тренером команды Марсело Гальярдо. Это и не удивительно, ведь желто-черные проиграли 4 матча во всех турнирах подряд, а в минувшем туре потерпели унизительное домашнее поражение от Аль-Иттифака со счетом 0:5.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 15-м туре текущего сезона Аль-Иттихад обыграл Аль-Халидж со счетом 4:2.
  • Аль-Халидж никогда не обыгрывал Аль-Иттихад в матчах Про-лиги. Единственная победа была в 2013 году в Кубке короля Саудовской Аравии.
  • В 15 матчах между этими командами на счету Аль-Иттихада 12 побед.

Прогноз на матч Аль-Халидж – Аль-Иттихад

В последнее время Аль-Халидж и Аль-Иттихад находятся в плохой форме, а особенно это касается их игры в обороне. Моя ставка – забьют обе.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.56
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