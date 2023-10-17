Евро-2024. Сенсация в Хельсинки. Казахстан оформил камбек в матче с Финляднией

17 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе H между сборными Финляндии и Казахстана. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет в матче открыл Роберт Тэйлор на 28-й минуте после невероятного исполнения штрафного удара. Интересно, что Роберт выступает вместе с Лионелем Месси в Интер Майами.

Однако гости смогли оформить камбек благодаря дублю Бахтиера Зайнутдинова, который отличился на 77-й и 89-й минутах.

Перед началом встречи фаворитами считали представители Финляндии, который играли на домашнем стадиое в столице - в Хельсинки.

Благодаря этой победе Казахстан вышел на 3-е место в таблице группы H. У команды 15 очков. Первые два места делят Словения и Дания (по 16 очков). На 4-м месте располагается Финляндия (12), на 5-м - Северная Ирландия (6), а на последнем 6-м - Сан-Марино (0).

Евро-2024. Квалификация. 17 октября

Финляндия - Казахстан - 1:2

Голы: Тэйлор, 28 - Зайнутдинов, 77, 90