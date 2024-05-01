Президент Баварии подтвердил факт переговоров с Рангником

Нынешний главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник, с большой доле вероятности, ближайшим летом возглавит Баварию Мюнхен.

После ряда сообщений об этом от различных СМИ факт переговоров с Рангником подтвердил президент Баварии Херберт Хайнер.

“Мы ведем хорошие переговоры с Ральфом Рангником”, – заявил Хайнер в комментарии Sky Sports после матча против Реала Мадрид (2:2).

Ожидается, что Рангник подпишет с Баварией контракт до лета 2027 и будет иметь влияние на трансферную политику клуба. За его подписание Бавария выплатит Футбольному союзу Австрии 3 миллиона евро.

Нынешний главный тренер Баварии Томас Тухель официально покинет команду после завершения сезона, независимо от результатов в Лиге чемпионов.

Напомним, Бавария уже лишилась шансов выиграть Бундеслигу в этом сезоне. Чемпионом Германии впервые в истории стал Байер Леверкузен.