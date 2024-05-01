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«Все зависит не только от меня». Лидер Ман Юнайтед намекнул на возможный уход летом

Новости футбола Сегодня, 03:11
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
«Все зависит не только от меня». Лидер Ман Юнайтед намекнул на возможный уход летом «Все зависит не только от меня». Лидер Ман Юнайтед намекнул на возможный уход летом

В летнее трансферное окно Манчестер Юнайтед готов выслушать предложения чуть ли не по каждому игроку, и, кажется, от чистки состава не уберегут даже лидеров команды.

Так, о своём вероятном уходе заявил капитан «красных дьяволов» Бруно Фернандеш, который, однако, не желает поднимать вопрос своего будущего до окончания чемпионата Европы:

«Очевидно, что все зависит не только от меня, не так ли? Игрок всегда должен хотеть быть здесь, но, в то же время, вы должны хотеть, чтобы он остался. В данный момент я чувствую, что это есть с обеих сторон.

Я не слишком много думаю о будущем, не в последнюю очередь потому, что, очевидно, этот сезон пока не соответствует тому уровню, на который я рассчитывал, как индивидуально, так и коллективно.

Так что, если говорить начистоту, если мне и придется задуматься о том, чтобы не продолжать выступать в Премьер-лиге, то только после Евро, потому что ничто не сможет отвлечь меня от финала Кубка Англии и Евро, сейчас нет ничего важнее этого», – сказал Фернандеш в разговоре с DAZNPortugal.

Ранее же португалец заявлял, что он хочет впредь выступать в Манчестер Юнайтед и уже провел разговоры с новыми владельцами клуба.

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