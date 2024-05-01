«Все зависит не только от меня». Лидер Ман Юнайтед намекнул на возможный уход летом

В летнее трансферное окно Манчестер Юнайтед готов выслушать предложения чуть ли не по каждому игроку, и, кажется, от чистки состава не уберегут даже лидеров команды.

Так, о своём вероятном уходе заявил капитан «красных дьяволов» Бруно Фернандеш, который, однако, не желает поднимать вопрос своего будущего до окончания чемпионата Европы:

«Очевидно, что все зависит не только от меня, не так ли? Игрок всегда должен хотеть быть здесь, но, в то же время, вы должны хотеть, чтобы он остался. В данный момент я чувствую, что это есть с обеих сторон. Я не слишком много думаю о будущем, не в последнюю очередь потому, что, очевидно, этот сезон пока не соответствует тому уровню, на который я рассчитывал, как индивидуально, так и коллективно. Так что, если говорить начистоту, если мне и придется задуматься о том, чтобы не продолжать выступать в Премьер-лиге, то только после Евро, потому что ничто не сможет отвлечь меня от финала Кубка Англии и Евро, сейчас нет ничего важнее этого», – сказал Фернандеш в разговоре с DAZNPortugal.

Ранее же португалец заявлял, что он хочет впредь выступать в Манчестер Юнайтед и уже провел разговоры с новыми владельцами клуба.