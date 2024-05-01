Матч МЛБ не смогли вовремя начать из-за нападения насекомых

Ночью состоялся очередной игровой день в самой популярной бейсбольной лиге МЛБ. Однако матч меду Аризоной Даймондбэкс и Лос-Анджелес Доджерс, который проходил в Финиксе, не смогли вовремя начать по очень специфической причине.

Дело в том, что перед игрой стадион атаковал рой пчел, которые решили осесть прямо на заградительной сетке, которая находится над первой базой.

I CAN BEE YOUR HERO BABY. pic.twitter.com/1wkMHbdc5u — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) May 1, 2024

Даймондбэкс пришлось прибегнуть к помощи пчеловода Мэтта Хилтона, который снял рой пчел с сетки и команды смогли начать игру. В знак благодарности клуб дал Хилтону сделать символический первый бросок в матче.

🐝🐝MUST SEE🐝🐝



- Bees delay Dodgers - Diamondbacks game 🐝



- Bee keeper comes in & removes the bees🐝



- then the bee keeper throws out the ceremonial first pitch!!!🐝



BEE MAN FOR MVP!!!🐝🐝🐝🐝🐝 pic.twitter.com/RjVpIwX7CZ — Darren M. Haynes (@DarrenMHaynes) May 1, 2024

В итоге матч закончился победой хозяев со счетом 4:3. Аризона после 31 матча занимает 12-е место в Национальной лиге. Лос-Анджелес располагается на пятой позиции.