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Арсенал готов продать троих игроков, чтобы совершить желанный трансфер

Новости футбола Сегодня, 03:53
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Арсенал готов продать троих игроков, чтобы совершить желанный трансфер Арсенал готов продать троих игроков, чтобы совершить желанный трансфер

В летнее трансферное окно главный тренер Арсенала Микель Артета готов продолжить построение из команды действительно европейскую силу, но для этого «канонирам» нужно совершить несколько переходов, как на выход, так и на вход.

Так, на троицу из Риса Нельсона, Эмиля Смита-Роу и Эдди Нкетия наставник лондонского клуба не рассчитывает, и, как считает Football Insider, с ними Арсенал летом попрощается, чтобы выручить средства на подписание полузащитника Ньюкасла Бруну Гимарайнша.

Чтобы не нарушать правила финансового фейр-плей, «красные» как раз таки и продадут своих воспитанников, которые будут трактоваться, как чистая прибыль.

Трансфер бразильца же можно будет оформить за сто миллионов фунтов, но только до конца июня. Далее ситуацию над всеми условиями перехода полузащитника примет в свои руки Ньюкасл.

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