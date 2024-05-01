Милан не спешит продлевать контракт с игроком, за которым следит Бавария

В нынешнем сезоне вратарь Милана Майк Меньян уже в четвертый раз отправился в клубный лазарет, и это заставило «россонери» задуматься о будущем голкипера на «Сан Сиро».

Ранее мы информировали о том, что клуб и игрок не могут достичь консенсуса в переговорах по новому соглашению, но новый отчетSkySportsItalia гласит о том, что Милан пока и не спешит с контрактом, а оценивает ситуацию.

В клубе считают, что дублёр Меньяна Марко Спортьелло является вполне достойной заменой французу, и в матчах, когда 31-летний итальянец появлялся на поле, он был одним из лучших игроков.

Потому, как сообщалось ранее, если в клубные офисы поступит хорошее предложение по Меньяну, то «россонери» серьёзно его рассмотрят.

В нынешнем сезоне 28-летний француз пропустил уже шесть матчей Милана из-за травм разного характера.