Легендарный полузащитник Реала побил рекорд Пушкаша

Вчера мадридский Реал сыграл вничью 2:2 в выездном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА против Баварии, а легендарный полузащитник Лука Модрич вышел на замену вместо Джуда Беллингема на 75-й минуте.

Тем самым хорватский футболист стал самым возрастным футболистом, который когда-либо играл за Реал Мадрид в Лиге чемпионов – 38 лет и 234 дня.

Предыдущий рекорд принадлежал легендарному экс-форварду Ференцу Пушкашу, который сыграл за Реал в возрасте в Кубке европейских чемпионов в возрасте 38 лет и 229 дней.

Действующий контракт Модрича с Реалом истекает в июне этого года. Клуб и футболист пока не приняли окончательного решения относительно его будущего.

В текущем сезоне Модрич сыграл в 40 матчах, в которых отличился 2 голами и 6 ассистами.

Ответный матч между Баварией и Реалом состоится в Мадриде в следующую среду, 8 мая.