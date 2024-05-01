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Фенербахче – Монако прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Фенербахче - Монако прогноз Фото: https://www.eurohoops.net/ Автор неизвестен
Фенербахче Фенербахче
Евролига Сегодня, 13:45 Фенербахче - Монако
Стамбул, Ulker Sports Arena
Монако Монако
Прогноз на матч Тотал больше 164,5
Коэф.: 1.87
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100%
1хБет 5.00
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1 мая свою третью встречу в рамках Евролиги проведут Фенербахче – Монако. Эксперты Dailysports предлагают свой прогноз на эту битву.

Фенербахче

Турецкий клуб неплохо играл в регулярном чемпионате Евролиги, но выдал слабую концовку, проиграв три встречи из четырех, в итоге, с трудом заняли шестое место. В первом матче плей-офф против Монако, Фенербахче сумел вырвать победу в овертайме со счетом 95:91. Были большие шансы на победу и во второй встрече, однако, здесь провальной выдалась последняя четверть.

В турецком чемпионате команда комфортно себя чувствует на второй позиции, выше только Эфес, судьба чемпионства здесь определиться в матчах плей-офф. Двое игроков вынуждены пропустить предстоящую битву из-за повреждений.

Монако

Монегаски хорошо выглядели в регулярке, они финишировали третьими, причем отстали от второго места только по дополнительным показателям. Домашние игры против Фенербахче были тяжелыми, в первом матче Монако вел по ходу четвертой четверти с разницей 9 очков, но в итоге уступил в овертайме. Иной была ситуация во второй игре, где клуб уступал перед стартом четвертой четверти с разницей в 9 баллов, но совершил камбэк, вырвав победу.

В Турции будет однозначно сложно, но такого сильного и опытного соперника реально пройти. Кадровых потерь в составе у Монако нет.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Оба матча серии прошли в упорной борьбе, поэтому счет 1:1, выглядит справедливым, вся борьба еще впереди.
  • Фенербахче одна из лучших домашних команд Евролиги по итогам регулярного чемпионата, 15 побед и два поражения.
  • Монако солидно играет на выезде, 10 побед в 17 встречах.

Фенербахче – Монако Прогноз

В третьем матче серии Фенербахче котируется фаворитом, это связано с фактором своего паркета. Конечно, Монако будет играть на победу в гостях, иначе в следующий круг не пройти. Ждем от соперников очередного напряженного и результативного матча, ставим на тотал больше 164,5 очков.

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Прогноз на матч Тотал больше 164,5
Коэф.: 1.87
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