Севилья готова подписать «катарского Рональдиньо», но есть сложности

В 27 лет одна из главных, если не главная звезда катарского футбола Акрам Афиф, который в свое время неудачно покорил чемпионат Испании, может совершить вторую попытку закрепиться в Ла Лиге.

Marca считает, что несколько клубов АПЛ, а также испанская Севилья заинтересованы в подписании «катарского Рональдиньо», но сложности может вызывать тот факт, что Афиф не является гражданином страны ЕС, а также его высокая зарплата.

Первый нюанс довольно решим, как и второй, ведь 27-летний вингер готов пойти на понижение оклада, чтобы снова заиграть в Европе.

Он как раз является воспитанником академий Севильи и Вильярреала, а «желтой субмарине» принадлежал до 2020 года, хоть в большей части выступал в арендах в хихонском Спортинге и бельгийском Эйпене.

В нынешнем сезоне вингер забил 26 голов и отдал 12 ассистов в 27 матчах за катарский Аль-Садд, за который он выступает сейчас.