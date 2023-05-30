Определился чемпион турецкой Суперлиги

В матче 34-го тура чемпионата Турции “Галатасарай” на выезде разгромил “Анкарагюджю” со счетом 4:1 и завоевал чемпионский титул.

Победу клубу из Стамбула принесли дубль Мауро Икарди, голы Барыша Йылмаза и Сержиу Оливейры. У хозяев гол забил Милсон.

“Галатасарай”, набрав 82 очка, гарантировал себе первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Клуб завоевал титул в 23-й раз в истории и это является рекордом Турции.

“Анкарагюджю" - “Галатасарай” - 1:4 (1:2)

Голы: Икарди, 7 - 0:1, Милсон, 16 - 1:1, Икарди, 38 - 1:2, Йылмаз, 73 - 1:3, Оливейра, 78 - 1:4

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