"Ливерпуль" может купить сына легенды сборной Франции

“Ливерпуль” проявляет интерес к полузащитнику “Ниццы” и сборной Франции Кефрену Тюраму, который является сыном легендарного защитника Лилиана Тюрама, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Клубы уже начали переговоры. Французы хотят получить за игрока 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Тюрам-младший провел за “Ниццу” 48 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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