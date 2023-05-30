Почеттино хочет усилить три позиции в "Челси"

Новый наставник “Челси” Маурисио Почеттино рассказал боссам клуба, каких игроков хотел бы приобрести летом.

По словам специалиста, команда нуждается в усилении трех позиций: нападающего, вратаря и центрального полузащитника.

Аргентинец заявил, что ему нужны футболисты с опытом игры в английской Премьер-лиге.

В качестве варианта усиления полузащиты рассматривается Мануэлю Угарте из "Спортинга", в качестве нового форварда клуб видит Виктора Осимхена из "Наполи", а в качестве нового стража ворот - Андре Онану из "Интера".