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Определились все женские сборные по баскетболу, которые примут участие на Олимпиаде-2024

Новости Олимпийский игр Сегодня, 16:00
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Определились все женские сборные по баскетболу, которые примут участие на Олимпиаде-2024 Getty

Определились все 12 женских сборных, которые примут участие на Олмпиаде-2024, сообщает сайт FIBA.

Как стало известно, лицензии получили - Австралия, Бельгия, Канада, Китай, Франция, Германия, Япония, Нигерия, Пуэрто-Рико, Сербия, Испания, США. По итогам олимпийских квалификационных турниров награды MVP получили бельгийка Эмма Мессеман, француженка Габби Уильямс, японка Май Ямамото, австралийка Эзи Магбегор.

К слову, что впервые в истории Олимпийских игр каждая медаль будет украшена символическим куском металла, сообщили на официальном сайте. К наградам добавили частичку Эйфелевой башни. Организаторы заявили, что каждая из них "украшена маленькой частичкой Парижа и символом Франции".

В 20-м веке были проведены работы по модернизации лифтов Эйфелевой башни. В результате, эти частицы были навсегда отсоединены и тщательно законсервированы.

Напомним, что Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.

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