Медали Олимпиады-2024 будут с частичками Эйфелевой башни

Впервые в истории Олимпийских игр каждая медаль будет украшена символическим куском металла, сообщили на официальном сайте.

Как стало известно, к наградам добавили частичку Эйфелевой башни. Организаторы заявили, что каждая из них "украшена маленькой частичкой Парижа и символом Франции". В 20-м веке были проведены работы по модернизации лифтов Эйфелевой башни. В результате, эти частицы были навсегда отсоединены и тщательно законсервированы.

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Таким образом, для будущих Олимпийских игр, Общество по эксплуатации Эйфелевой башни позволило этим настоящим памятникам парижской и французской истории обрести второй дом.

"Мы решили добавить этот шестиугольник [представляющий форму Франции] так же, как и драгоценный камень - в центр и разместить его как самый драгоценный элемент медали", - сказала Клементина Массонна, ответственная за творческую деятельность в Chaumet.

Также, на медалях Паралимпиады отчеканен традиционный логотип "Агитос" и вид на Эйфелеву башню снизу. Также они содержат надпись "Париж 2024" шрифтом Брайля в честь француза, который изобрел эту систему чтения.