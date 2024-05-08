Чемпион US Open 2020 завершит карьеру после этого сезона
Новости тенниса Сегодня, 04:50
ФОТО: Al Bello
Известный австрийский теннисист Доминик Тим намерен завершить карьеру после этого сезона.
По информации австрийской прессы, Чемпион US Open 2020 уже начал готовить к этому своих спонсоров.
Тим не может решить проблему с травмой запястья и два года не выступает на своем привычном уровне. Последним турниром Доминика станут соревнований ATP 500 Вене, который состоится во второй половине октября.
За свою карьеру Тим выиграл 17 титулов ATP в одиночном разряде, играл в финалах Australian Open и Ролан Гаррос, а также был третьей ракеткой мира.
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