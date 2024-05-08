Чемпион US Open 2020 завершит карьеру после этого сезона

Известный австрийский теннисист Доминик Тим намерен завершить карьеру после этого сезона.

По информации австрийской прессы, Чемпион US Open 2020 уже начал готовить к этому своих спонсоров.

Тим не может решить проблему с травмой запястья и два года не выступает на своем привычном уровне. Последним турниром Доминика станут соревнований ATP 500 Вене, который состоится во второй половине октября.

За свою карьеру Тим выиграл 17 титулов ATP в одиночном разряде, играл в финалах Australian Open и Ролан Гаррос, а также был третьей ракеткой мира.