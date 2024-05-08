Легендарный голкипер покинет Бетис. Но завершать карьеру он не планирует

В следующем сезоне Бетису предстоит обновить позицию голкипера. Как сообщает Фабрицио Романо, летом команду покинет 41-летний легендарный чилийский голкипер Клаудио Браво.

Однако Браво не собирается завершать карьеру и будет искать новый для себя вызов. В то же время известно, что Браво пока что не планирует возвращаться в Чили, как это сделал другой легендарный футболист Артуро Видаль.

Клаудио Браво играл за Бетис с лета 2020 года. Однако в текущем сезоне он проиграл конкуренцию Руйю Силве за место основного голкипера команды. Опытный вратарь сыграл лишь 9 матчей во всех турнирах.

До Бетиса Клаудио Браво выступал за Барселону, Манчестер Сити и Реал Сосьедад.

За сборную Чили на счету Браво 147 матчей. Он до сих пор не закончил международную карьеру и планирует сыграть на Копа Америка-2024.