Онана снова недоволен отношением к нему тренеров Камеруна

Голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана недоволен решением тренерского штаба сборной Камеруна, который не включил его в заявку матч 1-го Кубка африканских наций против Гвинеи (1:1).

“Какого черта я летел чартером, если меня даже не собирались выпускать на поле?”, – крикнул Онана по прибытию в расположение команды, как сообщает Daily Mail.

Позавчера Онана играл за свой клуб против Тоттенхэма в английской Премьер-лиги, а для того, чтобы успеть сыграть за сборную, вылетел в Кот-д`Ивуар специальным рейсом. Однако в основе на игру с Гвинеей вышел голкипер французского Нима Фабрис Ондоа.

Это уже не первый конфликт Онана с главным тренером сборной Камеруна Ригобером Сонгом. Во время чемпионата мира-2022 Онана был исключен из заявки после первого матча против Швейцарии (0:1). Сонг был недоволен слишком смелым стилем игры голкипера. После этого Онана даже объявил о завершении карьеры в сборной, но в итоге вернулся.

В следующем туре Камерун сыграет против сборной Сенегала.