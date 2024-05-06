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Атлетико Мадрид планирует вернуть из аренды в Барселоне своего нападающего

Новости футбола Сегодня, 08:14
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Атлетико Мадрид планирует вернуть из аренды в Барселоне своего нападающего Фото: сайт Ла Лиги / Автор неизвестен

Во второй половине сезона Жоау Феликс отыгрывает второстепенную роль в Барселоне. В последних четырех матчах он выходил на замену, а во время последней игры против Жироны он провел на поле всего девять минут. Хотя португалец и каталонский клуб утверждают, что планируют продолжить сотрудничество в следующем сезоне, это выглядит маловероятно.

Согласно сообщениям Diario AS, Атлетико Мадрид, которому принадлежит его контракт, рассматривает возможность возвращения Жоау Феликса летом. У Барселоны нет достаточной сумы, чтобы заплатить за трансфер португальца, а матрасники не готовы дарит его и даже не планируют вновь отдавать в аренду.

Ранее сообщалось, что Атлетико Мадрид будет запрашивать за нападающего не меньше€60 млн, что может в свою очередь оттолкнуть покупателей. С другой стороны матрасники достаточно укомплектованы нападающими и готовы распрощаться с Мемфисом Депаем, Альваро Моратой и Анхелем Корреа. Именно это может освободить место для португальца на поле.

В текущем сезоне Жоау Феликс провел 41 матч в футболке Барселоны, в которых он забил шесть голов и отдал десять результативных передач. Стоит отметить, что два гола он забил в ворота Атлетико Мадрид, в связи с чем фанаты неоднократно заявляли, что не примут возвращения его в команду.

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