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Слот рассказал об одной вещи, которую сделает в случае перехода в Ливерпуль

Новости футбола Сегодня, 08:33
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Слот рассказал об одной вещи, которую сделает в случае перехода в Ливерпуль Слот рассказал об одной вещи, которую сделает в случае перехода в Ливерпуль

Главный тренер Фейеноорда Арне Слот – уже одной ногой в Ливерпуле, осталось только дождаться официального оглашения клубов. Но, специалист уже мыслями на «Энфилде» и даже рассказал журналистам, что намерен сделать, если получит кресло в мерсисайдской команде.

Для 45-летнего специалиста нет ничего зазорного в том, чтобы позвонить своему предшественнику, и именно с Юргеном Клоппом Слот намерен пообщаться в случае трудоустройства в Ливерпуле:

«Я думаю, это нормально, что если вы переходите в новый клуб, а если это будет Ливерпуль, то это нормально, что вы связываетесь с бывшим тренером. Я тоже так делал, когда переходил в Фейеноорд. Это более чем нормально, что, обладая всеми знаниями, которые есть у человека, проработавшего в клубе несколько лет - а в его ситуации даже девять лет, - ты связываешься с ним. Кроме того, я хорошо знаю его помощника Пепа Лийндерса. Но если будет официальное подтверждение, когда сезон закончится, было бы странно, если бы я не позвонил ему тогда», – цитирует СлотаGoal.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль и Фейеноорд согласовали условия перехода Слота в английскую команду, но официального подтверждения данной информации пока нет.

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