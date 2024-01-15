Кубок Африканских наций. Камеру и Гвинея сыграли вничью

В первом туре группы C Камеру провел матч против Гвинеи. Игра состоялась в понедельник, 15 января.

На старте матча Гвинея открыла счет, благодаря голу Мохамеда Байо на десятой минуте. Камеру гораздо больше владел мячом, но за весь тайм они не нанесли ни одного удара в створ ворот. Судьба улыбнулась для камерунцев, потому что уже в компенсированное к первому тайму время Гвинея осталась в меньшинстве, Камано получил прямую красную.

Сразу после перерыва Камерун воспользовался этим. На 51-й минуте Франк Магри восстановил паритет на табло. Камерун и дальше владел мячом, но вырвать победу не получилось. Команды расписали ничью со счетом 1:1.

⌚️ FULL-TIME!



It's a draw as Cameroon and Guinea share the points after an intense contest. 🤝#CMRGUI | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/7WyP7jsdkb — CAF (@CAF_Online) January 15, 2024

КАН. Первый тур

Камерун - Гвинея - 1:1

Голы: 0:1 - 10 Байо, 1:1 - 51 Магри