Один из лидеров "Баварии" намерен перейти в ПСЖ

Французский защитник мюнхенской “Баварии” Лукас Эрнандес хочет перейти в “Пари Сен-Жермен”, сообщает Abendzeitung München.

По сведениям источника, футболист уже согласовал с французским клубом условия долгосрочного контракта. Немецкий клуб не хочет продавать игрока, но его контракт истекает через год. Таким образом, следующим летом француз может уйти бесплатно.

В нынешнем сезоне 27-летний Эрнандес провел за “Баварию” 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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