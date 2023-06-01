"Реал" собирается усилиться полузащитником "Милана"

Мадридский “Реал” вернет полузащитника Браима Диаса, который играет за “Милан” на правах аренды, сообщает Relevo.

По сведениям источника, итальянский клуб заинтересован в выкупе футболиста, но несмотря на это, он вернется в Мадрид. В составе “Реала” хавбек заменит Марко Асенсио, который покидает клуб. После возвращения королевский клуб продлит с Диасом контракт до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне 23-летний Диас провел за “Милан” 44 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с “Реалом” действует до лета 2025 года.

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