Один из лидеров Барселоны вернется на поле в следующем матче

Основной голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген полностью восстановился от травмы спины и уже несколько дней тренируется в общей группе команды.

Как сообщает Diario Sport, возвращение немецкого футболиста состоится уже в ближайшем матче Ла Лиги против Гранады, который состоится 11 февраля.

Тер Штеген последний матч провел 12 ноября прошлого года против Алавеса (2:1). После этого он почувствовал острые боли в спине, и клуб принял решение, что футболисту необходима операция. С того момента на воротах Барселоны играл дублер тер Штегена Иньяки Пенья.

Всего в текущем сезоне тер Штеген сыграл 17 матчей, в которых пропустил 15 голов.

Барселона после 23 туров Ла Лиги занимает третье место. Команда Хави отстает от лидирующего Реала Мадрид на 8 очков.

В 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона сыграет против Наполи. Матчи состоятся 21 февраля и 12 марта.