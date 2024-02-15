Новая глава. Легенда итальянского клуба продолжит карьеру в МЛС

Колумбийский нападающий Аталанты Луис Муриэль официально стал игроком клуба Орландо Сити, выступающим в МЛС.

Знаковая фигура в истории бергамасков подписал контракт с новым клубом сроком на три года. Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо получит за игрока, контракт которого истекал летом, порядка двух миллионов евро.

32-летний Муриэль играл за Аталанту с 2019 года и стал третьим бомбардиром в истории клуба – 68 голов в 184 матчах. В европейской карьере форварда значатся также Удинезе, Сампдория, Севилья, Фиорентина, Лечче и Гранада.

Футболист провел 51 матч за национальную сборную Колумбии, забив 12 голов за Лос Кафетерос на всех уровнях с момента своего дебюта за сборную 10 июня 2012 года в отборочном матче чемпионата мира против Эквадора.