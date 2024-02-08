Легенда Аталанты переходит в клуб МЛС

Колумбийский нападающий Луис Муриэль переходит из Аталанты в клуб МЛС Орландо Сити, сообщает Фабрицио Романо, добавив к посту “Here we go!”.

За своего футболиста клуб из Бергамо получит 2 миллиона евро. Сегодня Муриэль вылетит в США для прохождения медосмотра и подписания контракта.

🚨🟣 Luis Muriel to Orlando City, here we go! Deal completed as documents have been signed for Colombian striker to join MLS side.



Permanent transfer with immediate effect for Muriel, leaving Atalanta for fee around €2m.



Muriel will travel for medical soon. 🇨🇴🇺🇸 pic.twitter.com/xBSVcroZas — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2024

Аталанта рисковала потерять 32-летнего форварда без какой-либо компенсации, поскольку его контракт с клубом истекал после завершения текущего сезона.

В 18 матчах этого сезона Серии А Муриэль забил только 2 мяча и отметился 1 ассистом. Он играл за Аталанту с лета 2019 года и стал третьим бомбардиром в истории клуба – 68 голов в 184 матчах. Больше только в активе Дуваа Сапаты – 82 и Кристиано Дони – 112.