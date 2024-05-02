Два ключевых игрока Ман Юнайтед вернулись к тренировкам с комнадой

Два игрока Манчестер Юнайтед Джон Эванс и Энтони Мариял вернулись к тренировкам с командой.

Как стало известно, они могут быть готовыми к матчу против Кристал Пэлас. К слову, этот месяц станет последним для Энтони Марсияля в Манчестер Юнайтед. Летом он станет свободным агентом и покинет Красных дьяволов.

К слову, Манчестер Юнайтед определился с ценником на своего опального вингера. Заинтересованность к вингеру присутствует со стороны топовых европейских клубов, в том числе Ювентуса. Гринвуд, как сообщалось ранее, может стать частью сделки по центральному защитнику туринцев Глейсону Бремеру.

Деньги, вырученные за продажу 22-летнего вингера, в Манчестер Юнайтед намерены сразу реинвестировать в капитальное обновление состава, которое грядущим летом планируется на «Олд Траффорд».

Также, Манчестер Юнайтед готов выслушать предложения по большинству игроков своего основного состава в этом летнем трансферном окне, за исключением некоторых молодых талантов.