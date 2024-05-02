Очередной игрок готовит удар для Слота и может покинуть Ливерпуль летом

Ох, и не позавидуем Арне Слоту после перехода в Ливерпуль! В летнее трансферное окно ему придётся закрыть много дыр в составе, которые возникнут в следствие ухода нескольких игроков.

Ранее мы сообщали, что Ливерпуль летом могут покинуть Адриан, Жоэль Матип и Тьяго, не исключен уход и Вирджила ван Дейка, а теперь FootballTransfers сообщает, что к новому приключению в своей карьере готов защитник Джо Гомес.

Правда, он не хочет формировать свой уход из стана «скаузеров», а готов 26-летний игрок уйти только в том случае, если клуб получит по нему хорошее предложение. Для Гомеса предпочтительным вариантом продолжения карьеры был бы лондонский клуб.

В нынешнем сезоне АПЛ защитник сыграл в 30 матчах Ливерпуля, но только в 16 из них он появился в стартовом составе. За это время он успел отметиться одной голевой передачей.