Нападающий Бостон Селтикс может пропустить второй раунд плей-офф

Баскетболист Бостон Селтикс Кристапс Порзингис может пропустить второй раунд плей-офф НБА-2024.

Как сообщил журналист Крис Хейнс, игрок скорее всего, пропустит и следующую серию. Есть надежда, что он сможет вернуться в финал конференции, если Селтикс пройдут дальше. Игрок пропустил последний матч серии против Майами из-за растяжения икроножной мышцы. Изначально сообщалось, что Кристапс пропустит минимум несколько игр.

Напомним, что Селтикс прошел Майами со счетом 4:1 в серии. Во втором раунде они сыграют против победителя пары Кливленд - Орландо.

К слову, два лидера и звезды Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо и Демиан Лиллард могут помочь своей команде в следующей игре плей-офф.

Напомним, что Лос-Анджелес Лейкерс вылетел из плей-офф НБА в первом же раунде. Лейкерс проиграли в серии против Денвер Наггетс 1:4. После игры легендарный Леброн Джеймс отказался отвечать на вопрос о том, продолжит ли он карьеру в своем нынешнем клубе.