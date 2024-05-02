"Мы умеем справляться", - тренер Челси о потоке критики в его сторону

Главный тренер Челси рассказал о том, как он и его штаб справляется с той критикой, которая выливается на них.

По словам специалиста, за 15 лет своей профессиональной карьеры - они уже привыкли к такому. Однако, он отмечает, что слишком много людей пытаются обвинить кого-то во всех проблемах. Постоянный поиск виноватых и бесконечная критика.

"После 15 лет совместной работы с моим тренерским штабом, мы научились с этим справляться. Мы доказали, что умеем и можем выдерживать подобные моменты, у нас уже был такой опыт. Мы пришли сюда из другого клуба, а не прилетели с Марса. Я считаю это неуважением как со стороны СМИ, так и со стороны людей, которые пользуются социальными сетями", - заявил Почеттино.

Также, тренер Челси отметил, что молодой состав играет важную роль в построении команды. Ведь гораздо труднее вести и развивать команду, когда львиная часть состава - это молодые ребята.

"Помогать молодым игрокам учиться на собственных ошибках гораздо сложнее, когда в раздевалке очень мало опытных исполнителей", - добавил Почетинно.

Напомним, что главный тренер Челси Маурисо Почеттино высказался о предстоящей работе клуба на летнем трансферном рынке. Наставник "пенсионеров" ожидает диалога с владельцами клуба в ближайшее время.