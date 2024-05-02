Постекоглу прояснил будущее Вернера в Тоттенхэме

В зимнее трансферное окно Тоттенхэм арендовал у РБ Лейпциг нападающего Тимо Вернера и первое время немцу удавалось давать результат, забив два гола и отдав два ассиста в семи матчах «шпор». Несмотря на то, что наставник лондонского клуба Анже Постекоглу признал, что его приход в команду был полезным, окончательного решения по тому, останется ли он в Тоттенхэме не принято:

«Я думаю, он очень хорошо нам помог. Он появился в очень важный момент в январе, когда Сон Хын-Мин был в отъезде на Кубке Азии, а Ричарлисон получил травму. Нам не хватало игроков в широких зонах. Его приход был очень полезен для нас, и я думаю, что он оказал влияние, но, по моему мнению, чтобы принимать окончательные решения, мне нужно сначала прояснить, что у нас здесь есть», – цитирует Постекоглу ESPN.

Ранее сообщалось, что немцу понравилось в Северном Лондоне и он хотел бы остаться в команде, но его постоянный трансфер обойдется в 16 миллионов евро. Но, за Тоттенхэм в нынешнем сезоне Вернер уже не сыграет, так как ранее он получил травму подколенного сухожилия.