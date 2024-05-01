Нападающий Тоттенхэма больше не сыграет в этом сезоне

Для форварда Тоттенхэма Тимо Вернера текущий сезон подошел к концу. Немецкий футболист получил травму подколенного сухожилия, восстановление от которой займет около месяца.

На пресс-конференции перед матчем против Ливерпуля главный тренер Тоттенхэма Анге Постекоглу подтвердил эту информацию.

“Осталось две с половиной недели, так что Тимо пропустит остаток сезона”, – заявил Постекоглу.

Вернер перешел в Тоттенхэм зимой этого года на правах аренды из РБ Лейпциг. В течение текущего месяца руководство Тоттенхэма примет решение, будут ли они использовать опцию выкупа за 16 миллионов евро.

В 13 матчах за “шпор” Вернер отличился 2 голами и 3 ассистами.