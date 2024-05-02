Аналитики назвали самого вероятного преемника Тухеля в Баварии

Одним из самых животрепещущих вопросов является имя преемника Томаса Тухеля в мюнхенской Баварии. Особенно актуальным он стал после того, как, как казалось, главный претендент на должность главного тренера Ральф Рангник отказался от работы в Мюнхене.

Своё мнение по поводу этого вопроса выразили и букмекеры, которые назвали самых вероятных кандидатов на то, чтобы возглавить Баварию.

Главным фаворитом является наставник Брайтона Роберто Де Дзерби, хотя присутствуют кандидатуры того же Рангника, Хаби Алонсо и Юлиана Нагельсманна, которые ранее уже отказали мюнхенскому клубу.

Самый вероятный главный тренер Баварии в следующем сезоне по мнению букмекеров: