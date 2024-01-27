Нигерия благодаря дублю Лукмана обыграла Камерун и вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций
Нигерия и Камерун играли в 1/8 финала Кубка африканских наций. Поединок проходил в Абиджане.
На 9-й минуте Семи Аджайи переправил мяч в ворота камерунцев, но взятие ворот было отменено после просмотра VAR из-за офсайда. Спустя почти пол часа игрового времени представитель Аталанты Адемола Лукман вывел Суперорлов вперед.
Во второй половине игры команды играли очень осторожно, демонстрируя вязкий футбол без большого количества моментов. В поиске слабого места соперника и выжидании успешнее оказались нигерийцы.
На последней минуте основного времени Келвин Бесси выполнил зрячую передачу на Лукмана, который вознаградил усилия партнера, забив свой второй гол.
В четвертьфинале Нигерия сыграет против Анголы, которая ранее разгромила Намибию (3:0). Поединок состоится 2 февраля в Абиджане.
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Нигерия - Камерун - 2:0
Голы: Адемола Лукман, 36, 90