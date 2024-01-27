Нигерия благодаря дублю Лукмана обыграла Камерун и вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

Нигерия и Камерун играли в 1/8 финала Кубка африканских наций. Поединок проходил в Абиджане.

На 9-й минуте Семи Аджайи переправил мяч в ворота камерунцев, но взятие ворот было отменено после просмотра VAR из-за офсайда. Спустя почти пол часа игрового времени представитель Аталанты Адемола Лукман вывел Суперорлов вперед.

Во второй половине игры команды играли очень осторожно, демонстрируя вязкий футбол без большого количества моментов. В поиске слабого места соперника и выжидании успешнее оказались нигерийцы.

На последней минуте основного времени Келвин Бесси выполнил зрячую передачу на Лукмана, который вознаградил усилия партнера, забив свой второй гол.

В четвертьфинале Нигерия сыграет против Анголы, которая ранее разгромила Намибию (3:0). Поединок состоится 2 февраля в Абиджане.

⌚️ FULL-TIME!



Nigeria double their 1st half lead to snatch the qualification ticket. 🇳🇬#TotalEnergiesAFCON2023 | #NGRCMR pic.twitter.com/tvX9TxkKvm — CAF (@CAF_Online) January 27, 2024

Кубок африканских наций, 1/8 финала

Нигерия - Камерун - 2:0

Голы: Адемола Лукман, 36, 90